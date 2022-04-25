فتح جميع الحدائق والمتنزهات أمام المواطنين للاحتفال بأعياد الربيع بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ إنه تم فتح كافة الحدائق والمتنزهات العامة بمراكز ومدن وأحياء المحافظة وخاصة حديقة صنعاء والأسرة والطفولة والعائلات وحديقة الحيوان، أمام المواطنين اليوم الاثنين تزامناً مع احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم فضلا عن تسيير الرحلات النيلية، لإضفاء جو من السعادة والفرحة وخلق متنفس للمواطنين.

وشدد محافظ كفر الشيخ على رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالمرور الميداني وعلى مدار الساعة على كافة الحدائق والمتنزهات مع وضع خطة لتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات ونظافة الشوارع.

وكان محافظ كفر الشيخ قد وجه برفع درجة الاستعدادات القصوى بكافة القطاعات الخدمية والحيوية وفتح جميع الحدائق ومراجعة النظافة وتزويدها بسلات قمامة وزيادة كفاءة الإنارة في الطرق المؤدية إليها مع رفع الاشغالات وتنظيم رحلات نيلية مع نشر فرق الإنقاذ المختلفة والمسطحات المائية خلال أوقات الرحلات مع نشر سيارات الإسعاف والإطفاء بجميع الحدائق والمناطق العامة على مستوى المحافظة بجانب تكثيف الحملات والدوريات الأمنية لضمان السيطرة وتأمين المواطنين كما وجه إدارتي المرور والمواقف بالتواجد في الطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة واتخاذ كافة الإجراءات لضمان السيولة المرورية المطلوبة.

كما شدد المحافظ على تكثيف الحملات على الأسواق والمحال العامة لبيع اللحوم والأسماك بالتنسيق بين مديريات التموين والصحة والطب البيطري ومباحث التموين لضبط السلع الفاسدة ومجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين وتوفير السلامة للأغذية وتشكيل مجموعات عمل في كل المراكز لفحص ما يتصل بالأسماك المملحة والأغذية التي يتم تناولها في هذه المناسبة واتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة والمخالفين كما وجه برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية وإلغاء الأجازات للأطباء والممرضين ومضاعفة أعدادهم لاستقبال أي حالات طارئة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة والتعامل معها فورًا.

وناشد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، جموع المواطنين بتوخي الحذر واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال فترة الأعياد للحفاظ على سلامتهم وصحتهم منوها إنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وربطها بالغرف الفرعية على مستوى المراكز لمتابعة أداء كافة المرافق.









احتفالات شم النسيم (1)



احتفالات شم النسيم (2)



احتفالات شم النسيم (3)



جانب من الإحتفال بشم النسيم (1)



جانب من الإحتفال بشم النسيم (2)



حديقة الحيوان (1)



حديقة الحيوان (2)



