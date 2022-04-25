فتح الحدائق والمتنزهات أمام المواطنين بأسيوط ورحلات نيلية للاحتفال بالربيع

أسيوط – فريق المحافظات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم فتح كافة الحدائق والمتنزهات العامة بمراكز ومدن وأحياء المحافظة أمام المواطنين اليوم الإثنين، تزامناً مع احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم، فضلا عن تسيير الرحلات النيلية من جميع المراسى التابعة لمشروع العبارات النهرية بالمحافظة، لإضفاء جو من السعادة والفرحة وخلق متنفس للمواطنين، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالمرور الميدانى، وعلى مدار الساعة على كافة الحدائق والمتنزهات، مع وضع خطة لتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات ونظافة الشوارع.

كان محافظ أسيوط قد وجه برفع درجة الاستعدادات القصوى بكافة القطاعات الخدمية والحيوية، وفتح جميع الحدائق ومراجعة النظافة وتزويدها بسلات قمامة، وزيادة كفاءة الإنارة فى الطرق المؤدية إليها مع رفع الاشغالات وتنظيم رحلات نيلية بواسطة مشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة مع نشر فرق الإنقاذ المختلفة والمسطحات المائية خلال أوقات الرحلات مع نشر سيارات الإسعاف والإطفاء بجميع الحدائق والمناطق العامة على مستوى المحافظة بجانب تكثيف الحملات والدوريات الأمنية لضمان السيطرة وتأمين المواطنين كما وجه إدارتى المرور والمواقف بالتواجد فى الطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة واتخاذ كافة الإجراءات لضمان السيولة المرورية المطلوبة.

كما شدد المحافظ على تكثيف الحملات على الأسواق والمحال العامة لبيع اللحوم والأسماك، بالتنسيق بين مديريات التموين والصحة والطب البيطرى ومباحث التموين، لضبط السلع الفاسدة ومجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين وتوفير السلامة للأغذية وتشكيل مجموعات عمل فى كل المراكز لفحص ما يتصل بالأسماك المملحة والأغذية التى يتم تناولها فى هذه المناسبة واتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة والمخالفين كما وجه برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية وإلغاء الأجازات للأطباء والممرضين ومضاعفة أعدادهم لاستقبال أى حالات طارئة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة والتعامل معها فورًا.

وناشد اللواء عصام سعد جموع المواطنين بتوخى الحذر واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خلال فترة الأعياد للحفاظ على سلامتهم وصحتهم منوها إنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وربطها بالغرف الفرعية على مستوى المراكز لمتابعة أداء كافة المرافق معلنا عن استقبال بلاغات وشكاوى المواطنين على أرقام (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائى بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg" على مدار 24 ساعة.