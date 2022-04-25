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ضبط شخص احتكر 300 طن دقيق وقمح لرفع سعرها

الإثنين، 25 أبريل 2022 04:25 م
ضبط شخص احتكر 300 طن دقيق وقمح لرفع سعرها حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط (المدير المسئول عن مطحن دقيق "بدون ترخيص" - كائن بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس بالجيزة) وذلك لقيامه بحجب السلع الغذائية مجهولة المصدر وبدون فواتير بقصد الاحتكار وتخزينها لبيعها بأزيد من السعر الرسمى وعدم توافر الإشتراطات الصحية بالمكان، وبتفتيش المطحن المشار إليه عثر بداخله على (800 جوال معبأ "دقيق فاخر" زنة الواحد 50 كيلو جرام – 260 طن قمح ) بإجمالى مضبوطات بلغت 300 طن دقيق وقمح بدون فواتير ومجهول المصدر ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية فتم حبس المتهم.

 

 


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