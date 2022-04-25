سقوط أسرة تصنع الأستروكس وتبيعه بالقاهرة قبل العيد

كتب ــ محمود عبد الراضى

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص – زوجته – نجل الثانية – شخص آخر، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم) حال تواجدهم بالشقة محل سكن المتهم الأول ، وبحوزتهم (فرد خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار – كمية من مخدر الإستروكس – مبلغ مالى – سلاح أبيض "مطواة" – 3 هواتف محمولة- 2 مكواة تستخدم فى لحام أكياس مخدر الإستروكس)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم والأسلحة النارية والبيضاء بقصد حماية نشاطهم الإجرامى فتم حبس المتهمين.

وفي سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام (شخصين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بالشرقية) بالإتجار فـى المواد المخدرة مُتخذان من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة المركز، وبحوزتهما (بندقية آلية – فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة) ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية للدفاع عن تجارتهما الآثمة والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.