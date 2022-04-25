زي النهارده..الجنايات تقضى بالمؤبد لـ10 متهمين بـ"الخلايا العنقودية المسلحة"

كتب إيهاب المهندس

زي النهارده من سنة، يوم 26 أبريل من عام 2021، محكمة جنايات أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة، وسعد الدين سرحان، وسكرتارية أشرف صلاح وأحمد مصطفى، تقضي بالسجن المؤبد لـ 10 متهمين من عناصر جماعة الإخوان، فى اتهامهم بالانضمام لإحدى الخلايا العنقودية المسلحة التابعة للجان النوعية.

وكانت النيابة العامة أحالت أعضاء "خلية عنقودية مسلحة"، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالانضمام وإدارة جماعة مسلحة، وحيازة مفرقعات، وذلك عقب فض اعتصام النهضة، وبتكليفات من قيادات جماعة الإخوان بتأسيس مجموعات عنقودية، ضمن عناصر "لجان العمليات النوعية"، لتنفيذ عمليات عدائية، ضد الجيش والشرطة والقضاء، لإسقاط مؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين جميعاً أنهم في غضون عام 2016، بدائرة قسم إمبابة محافظة الجيزة، انضموا لجماعه أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.