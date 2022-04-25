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روسيا اليوم: إطلاق سراح مدون قضى 6 أشهر فى السجن بتهمة إهانة رئيس موريتانيا

الإثنين، 25 أبريل 2022 04:30 ص
روسيا اليوم: إطلاق سراح مدون قضى 6 أشهر فى السجن بتهمة إهانة رئيس موريتانيا الرئيس الموريتانى
كتب : أحمد علوى

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أفرج القضاء في نواذيبو الموريتانية يوم الأحد عن المدون الشهير حميدة عبيد الله بعد 6 أشهر قضاها فى السجن بسبب تسجيلات صوتية وجه فيها انتقادات حادة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى، وفقا لروسيا اليوم.

وأكمل المدون الموريتاني فترة ستة أشهر في سجن المدينة، شهران منها صدرت عن الغرفة الجزائية بمحكمة الولاية قبل أن تضاعف محكمة الاستئناف الحكم مرتين ليصل إلى 6 أشهر كاملة.

وتعد أطول فترة محكومية يقضيها شخص بسبب آرائه أو بسبب تسجيلات صوتية وفيديو ينتقد فيها المسؤولين في موريتانيا.

وكان قد تم إحالة ولد عبيد الله إلى السجن بعد إدانته بجنحة إهانة رئيس الجمهورية وسبه، وهي أول مرة يسجن فيها مواطن موريتاني بهذه التهمة.

وجاء قانون الرموز وفرض احترام هيبة الدولة المثير للجدل ليسمح بملاحقة الأشخاص بسبب انتقادهم للمسؤولين أو المساس بحياتهم الخاصة ويقر فترات من السجن النافذ والغرامة.

 


موريتانيا

القضاء الموريتانى

محمد ولد الشيخ الغزوانى

الرئيس الموريتانى

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