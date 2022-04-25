رفع درجة استعداد الخدمات والمرافق العامة بالشرقية تزامنا مع احتفالات الربيع

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد القصوى تزامناً مع احتفالات أعياد القيامة والربيع خاصة بمحيط الكنائس ودور العبادة والأديرة والحدائق والمتنزهات، مشدداً على تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع القمامة بالشوارع على مدار اليوم للحفاظ على جو بيئى صحى ونقى والارتقاء بالشكل الحضارى والجمالى للمدن، فضلاً عن استمرار حملات رفع الإشغالات المخالفة من الشوارع، والتصدى لمحاولات البناء المخالف على الأراضى الزراعية مستغلين فترة الإجازات الرسمية وتطبيق القانون على المخالفين. وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بتكثيف أعمال النظافة العامة ورفع تجمعات وتراكمات القمامة بالطرق والمحاور الرئيسية.

كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق بمتابعة أعمال النظافة بشارع فاروق وشارع العشرين وشارع محمد حسين وشارع المعهد الدينى وشارع عبد السلام عارف وشارع عبد العزيز أباظة وشارع النقراشى وشارع الجيش والمتنزهات العامة وشارع الكورنيش من أجل توفير مناخ وبيئة صحية جيدة للأهالى. كما شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة حى ثان الزقازيق حملة مكبرة لرفع الإشغالات وتحصيل المتأخرات والتفتيش على رخص المحلات بشارع أبو نضارة وشارع الشمسى والشوارع المتفرعة.

وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بأعمال النظافة اليومية ورفع التراكمات بالشوارع الرئيسية بالوحدة المحلية بالصوالح والسماعنة مع استمرار أعمال الجمع المنزلى للقمامة وصيانة أعمدة الإنارة والكشافات ومتابعة أعمال النظافة اليومية بالوحدة المحلية بسوادة والديدامون مع نظافة ومسح الطرق الرئيسية، كما تم متابعة العديد من أعمال النظافة ورفع القمامة والتراكمات بعدد من قرى الوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز ومنها الهيصيمية حيث شملت قريه منزل نعيم والزهيرى والتوفيقية وتوابعها والجمع المنزلى للقمامة بالوحدة.

كما قامت رئاسة مدينة صان الحجر برفع درجة الاستعداد القصوى وشن حملة لرفع جميع الإشغالات الموجودة بالطرق العامة والسويقات الفرعية ورفع أى معوقات بالشارع لإيجاد السيولة المرورية بالشارع، كما قامت إدارة النظافة والإشغالات بأعمال النظافة العامة ورفع تراكمات القمامة من نقاط التجميع باستخدام معدات الحملة الميكانيكية بالشوارع والأحياء الداخلية للمدينة بحمولة 18 طنا مخلفات من خلال منظومه الجمع المنزلى والشوارع ورفع السفوحه من على جانبى الطرق الرئيسية ورى الأشجار وتمهيد الطرق، وكذلك استكمال أعمال دهان البلدورات بباقى شوارع المدينة لإظهار الشكل الجمالى والحضارى للمدينة الأثرية. وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية وقسم الإزالات بفك خشب الإزالات بفك خشب أعمدة لصب دور أول علوى بناحية بندر الحسينية بدون ترخيص على مساحة 100 متر، وذلك تأكيداً على قوة وهيبة الدولة وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح وقسم الإشغالات بالفترة المسائية برئاسة المركز حملة لإزالة الإشغالات والتعديات لضبط شوارع المدينة ليلاً.. وقد تمكنت رئاسة الوحدة المحلية بالصنافين والقسم الهندسى بالتصدى لمخالفة بناء بقرية كفر الشعاورة عبارة عن شده خشبيه بدروم على مساحة 25 م وتم فك الشدة الخشبية ورد الشىء لأصله واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تصدت رئاسة مركز ومدينة بلبيس لحالة تعدى على الأرض الزراعية ببناء غرفة بالدبش الأبيض على مساحة 20 متر بميت جابر وتمت الإزالة بشكل كلى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.