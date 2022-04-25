رئيس مركز ومدينة المحلة: إزالة 7 حالات تعديات على الأرض الزراعية

أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى " أنه تم خلال اليوم وأمس إقامة العديد من الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية فى المهد، وأسفرت الحملات عن إزالة 7 حالات تعدى بمساحة 7 قيراط و9 سهم بالوحدات المحلية بقرى الهياتم والمعتمدية والبنوان والجابرية ومحلة أبو على وسامول وصفط تراب وقد تضمنت التعديات مبانى بالبلوك وأسوار وسملات خرسانية .
يذكر أن أعمال إزالة التعديات تم تحت إشراف المحاسب سعد نصر والمهندس حيدر عطا الله نواب رئيس المدينة والمهندس سامى حاتم رئيس بناء وتنمية القرية.
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