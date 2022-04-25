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رئيس الوزراء الروسى: بلادنا ستزود نفسها بالخضروات بنسبة 87%

الإثنين، 25 أبريل 2022 01:55 م
رئيس الوزراء الروسى: بلادنا ستزود نفسها بالخضروات بنسبة 87% ميخائيل ميشوستين
كتب أحمد عرفة

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أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن روسيا تزود نفسها بالخضروات بنسبة 87%، موضحا أن البلاد لديها إمكانات للنمو في المجال الزراعى، وفقا لروسيا اليوم.

 

وأضاف رئيس الوزراء الروسي، أن هناك إمكانية للنمو، بما في ذلك بسبب نمو المحاصيل في البيوت البلاستيكية، لافتا إلى أن روسيا توفر أكثر من 90% من الطلب المحلي على البطاطس، وهذا يقترب من تحقيق أهداف الأمن الغذائي.

 

وأوضح رئيس الوزراء الروسية أن السلطات وسعت قواعد منح الدعم للمقاطعات الروسية في العام المقبل، حيث سيتمكن ممثلو الشركات المتوسطة والصغيرة وأصحاب قطع الأراضي الفرعية الشخصية من تلقي الدعم، مشيرا إلى أن الحكومة تخطط لتعويض ما يصل إلى 25% من التكاليف لممثلي الأعمال التجارية الزراعية، الذين يقومون ببناء وتحديث مرافق التخزين للخضروات في البلاد.


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