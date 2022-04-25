وذكرالكرملين - في بيان - أن "الرئيس الروسي أرسل برقية تهنئة لماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا"، مشيرا إلى أن "البرقية تضمنت خالص تمنيات فلاديمير بوتين لإيمانويل ماكرون بالنجاح في عمله على رأس الدولة الفرنسية، والصحة والعافية".

كان الرئيس الحالي ماكرون قد حقق الفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية أمس الأحد بنسبة 58.55%، فيما حصلت منافسته رئيسة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان، على 41.45% بعد اكتمال الفرز.

من جانبه، أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وفرنسا حافظت خلال السنوات الخمس الماضية على مستوى رفيع من التطور في ظل توجيهات رئيسي البلدين.

وأشار الرئيس الصيني، في رسالة تهنئة إلي ماكرون حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، إلى أن الصين وفرنسا واصلا تعميق التعاون العملي في مختلف المجالات وتكاتفا في مكافحة جائحة كوفيد-19، وتمسكا بالتعددية وعززا الحوكمة العالمية معا، ما ضخ زخما جديدا في تطوير العلاقات الثنائية وقدم إسهامات جديدة في تحقيق السلام والاستقرار والرخاء في العالم.

بدوره، قال رئيس بولندا - في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" ونقلها راديو بولندا اليوم /الإثنين/ - "أهنئ بصدق إيمانويل ماكرون على فوزه في الانتخابات الرئاسية وعلى إعادة انتخابه"، وأضاف"لقد التقينا مرات عديدة في الأشهر الأخيرة وأنا سعيد جدا لأننا سنتمكن من مواصلة الحوار بين بولندا وفرنسا".

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيتسكي - في تغريدة - "كل الانتخابات هي احتفال بالديمقراطية، وتنتظر بولندا وفرنسا العديد من التحديات والمصالح المشتركة، حان وقت العمل عليها معا، مستقبل أوروبا في أيدينا، أهنئ إيمانويل ماكرون".

وأعرب وزير خارجية التشيك يان ليبافسكي عن أمنياته أن يتمكن ماكرون، من الاضطلاع بالتحديات المختلفة بالقارة الأوروبية خلال فترته الرئاسية الجديدة.

وذكر راديو "براغ الدولي" أن ليبافسكي قدم التهاني إلى ماكرون بفوزه بفترة رئاسية جديدة، متمنيا له التوفيق في خدمة فرنسا وأوروبا ومواجهة مختلف التحديات بدءا من الحرب في أوروبا إلى قضية تغير المناخ، مؤكدا أن أوروبا ستخرج أقوى من تلك التحديات .

وقد أظهرت الأرقام النهائية لوزارة الداخلية الفرنسية أن ماكرون حصل على 58.55% من الأصوات في جولة الإعادة التي أجريت أمس الأحد، مقابل 41.45% لزعيمة اليمين الفرنسي المتطرف مارين لوبان.