ديلى ميل: مقتل 4 أفراد من أسرة واحدة طعنا بالقرب من لندن واعتقال المشتبه به

كتبت رباب فتحى

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية عن اعتقال رجل للاشتباه فى ارتكابه جريمة قتل بعد طعن أربعة أشخاص حتى الموت فى جنوب شرق لندن.

وقالت شرطة العاصمة أنه عثر على ثلاث نساء ورجل قتلى بعد تقارير عن سماع صرخات وحركة غريبة فى عقار فى منطقة (برموندسي) فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

وأعلن عن وفاة جميع الأشخاص الأربعة الذين عثر عليهم داخل المبنى فى مكان الحادث. وقالت الشرطة إن رجلا اعتقل للاشتباه فى ارتكابه جريمة قتل ونقل إلى مركز شرطة فى جنوب لندن حيث لا يزال رهن الاحتجاز.

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن الجيران قالوا إنهم سمعوا صرخات قبل أن تأتى الشرطة إلى مسرح الجريمة.

وتم استدعاء محققى شرطة العاصمة فى حوالى الساعة 1.40 صباحًا للإبلاغ عن اضطراب فى عقار فى برموندسى، قبل إجبارهم على الدخول واكتشاف أربعة أشخاص - يُعتقد أنهم عائلة - مصابين بجروح طعنات واضحة.

قُبض على رجل فى أواخر العشرينيات من عمره للاشتباه فى ارتكابه جريمة قتل واقتيد إلى مركز للشرطة حيث لا يزال رهن الاحتجاز. تحقق شرطة من وحدة الجريمة المتخصصة، وقالت إنها تعتقد أن الأشخاص الخمسة جميعهم معروفون لبعضهم البعض.

وقال كولين وينجروف من شرطة العاصمة، أنه يعتقد أن الضحايا هم امرأة ورجل فى منتصف الستينيات من العمر، إلى جانب امرأة فى الأربعينيات من عمرها وأخرى فى الثلاثينيات من عمرها.

وأضاف: 'أريد أن أقدم التعازى القلبية لأسرة وأصدقاء كل المعنيين. هذه حادثة مروعة للغاية وسنفعل كل ما فى وسعنا لتقديم الدعم لجميع المتضررين فى هذا الوقت الصعب.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يستمر فيه عمدة لندن صادق خان فى مواجهة أسئلة حول معدلات الجريمة فى العاصمة، حيث قال الملاكم أمير خان الأسبوع الماضى إن هناك تساؤلات حول الوضع الأمنى بعد أن سُرق ساعته التى تبلغ 72 ألف جنيه إسترلينى فى ليتون.

وفتحت شرطة العاصمة سكوتلاند يارد 79 تحقيقا فى جريمة قتل العام الماضى شملت عمليات طعن، 27 منهم من المراهقين.