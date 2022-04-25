وأفادت الحكومة البريطانية، فى بيان صحفى عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الاثنين، بأن الجانبين ناقشا مخاوفهما المشتركة، بشأن هجمات القوات الروسية في المناطق المحاصرة، مثل ماريوبول وخيرسون، والحاجة إلى تأمين وقف إطلاق النار وتسهيل الجهود الإنسانية والسماح للمدنيين بالمغادرة.

وأكد جونسون، فى البيان، أهمية التضامن العالمي مع أوكرانيا، مع استمرار المملكة المتحدة في العمل عن كثب مع الشركاء الدوليين لدعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها.