جارديان: صفقة تجارية بين بريطانيا وأمريكا بعد "بريكست" مهددة بسبب حقوق العمال

كتبت رباب فتحى

حذرت النقابات العمالية، من أن آمال بريطانيا في صفقة تجارية مواتية مع الولايات المتحدة، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قد تتقوض، بسبب عدم التزام الحكومة بحقوق العمال، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

ومع انطلاق الجولة الثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هذا الأسبوع، قال قادة النقابات من كلا البلدين، إن واشنطن ستضغط من أجل "نهج يركز على العمال في التجارة"، للمساعدة في تدشين صفقة.

وقال اتحاد النقابات العمالية (TUC) و AFL-CIO ، وهما أكبر اتحادات نقابية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، إن تغيير المسار مطلوب بشكل عاجل، متهمًا حكومة بوريس جونسون بالفشل في فهم أهمية حقوق العمال.

يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه الوزراء لبناء علاقات جديدة في جميع أنحاء العالم بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي، مع اعتبار صفقة تجارية أمريكية هدفًا للحصول على جائزة للحكومة في الوقت الذي تحاول فيه إظهار فوائد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وبعد فتح حوار حول مستقبل التجارة الأطلسية الشهر الماضي في بالتيمور ، استؤنفت المحادثات هذا الأسبوع في أبردين ولندن بين وزيرة التجارة البريطانية آن ماري تريفليان وممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي.

وفي الجولة الأولى من الاجتماعات ، تعهدت تريفيليان بأنها ستعمل على "تعزيز حماية حقوق العمال والبيئة" و "معالجة العمل الجبري عالميًا".

ومع ذلك ، قال قادة النقابات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إن الحكومة البريطانية كانت تتدخل في كثير من الأحيان في صفقات مع أنظمة لا تحترم حقوق الإنسان والعمل الأساسية.

وكانت الحكومة قد وعدت بدور لممثلي النقابات في مجموعات استشارية تجارية قوية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، والتي يتم استشارتهم بشأن المفاوضات. ومع ذلك ، حذر الاتحاد من أن مرشحيه للمناصب لم يتم تأكيدهم من قبل الوزراء ، مما يعني أن النقابات ليس لها مكان على الطاولة.

وفي بيان مشترك ، دعت المجموعتان اللتان تمثلان أكثر من 17 مليون عامل ، حكومتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة للعمل معًا لحماية معايير التوظيف.