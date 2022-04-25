تكثيف حملات نظافة وتجميل وصيانة أعمدة الإنارة بأسيوط تزامناً مع حلول الأعياد

كتب ـ أسامة عبد الحميد

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إننا نعمل على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة للصعيد، لافتاً إلى تكثيف حملات النظافة والتجميل والصيانة ورفع القمامة وإزالة المخلفات وتسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة، فضلاً عن صيانة أعمال الإنارة بالمراكز والقرى تزامناً مع شهر رمضان المعظم وخلال الاحتفال بالأعياد التي تعم البلاد هذه الأيام بداية من أعياد الربيع شم النسيم وعيدالقيامة المجيد وتحرير سيناء وقرب حلول عيدالفطر المبارك ، مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتوفير الامكانات اللازمة في هذا الشأن وذلك لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة.



وفي هذا الإطار نفذت الوحدات المحلية بمراكز ساحل سليم والقوصية وديروط والفتح والغنايم وابوتيج والبداري حملات نظافة وتجميل ورفع كفاءة عدد من الشوارع والميادين، تزامناً مع حلول الأعياد التي تعم البلاد سواء دينية أو وطنية حيث تم رفع المخلفات والقمامة من أماكن التجمعات والحاويات وصناديق القمامة المنتشرة بالشوارع ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها بعيداً عن الكتلة السكنية وذلك خلال الفترتين الصباحية والمسائية، لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة، فضلاً عن تسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير المرصوفة لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين، وذلك باستخدام سيارات الكنس الآلي والنقل ولولادر وحاويات والجليدر وغيرها من المعدات، بالاضافة إلى شن حملات لصيانة أعمدة الإنارة وكشافات الإضاءة وتركيب لمبات لها وانارة الطرق الفرعية ومراجعة الوصلات الكهربائية لجميع الكشافات واللمبات، حيث تم تنفيذ الصيانة الدورية وجاري استكمال الطرق الفرعية لرفع كفاءة الإنارة العامة وتحقيقاً لمطالب وإحتياجات ورضا المواطنين.



وشارك في تلك الحملات وأشرف عليها أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم هويدا شافع رئيس مركز ومدينة القوصية ، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة الغنايم ، ويسري كامل رئيس مركز ومدينة ابوتيج ، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ، ونوابهم ، ومسئولي قطاع النظافة ، والاشغالات والكهرباء والصيانة وإدارة الأزمات والرصد والمتابعة وبمشاركة مشرفين النظافة ومعدات الحملة الميكانيكية.







جانب من حملات النظافة (1)



جانب من حملات النظافة (2)



جانب من حملات النظافة (3)



جانب من حملات النظافة (4)



جانب من حملات النظافة (5)



جانب من حملات النظافة (6)



جانب من حملات النظافة بأسيوط (1)



جانب من حملات النظافة بأسيوط (2)



جانب من حملات النظافة بأسيوط (3)



حملات النظافة بأسيوط (1)



حملات النظافة بأسيوط (2)



حملات النظافة بأسيوط (3)



