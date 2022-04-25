تحرير 13 ألفا و500 مخالفة اقتصادية بالأسواق التونسية منذ بداية رمضان

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أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية تحرير 13 ألفا و500 مخالفة اقتصادية منذ بداية شهر رمضان المبارك بمختلف الأسواق والمحال التجارية بالمدن التونسية، وأن فرق الرقابة قامت منذ بداية الشهر الكريم بالعديد من الزيارات الرقابية بهدف ضبط الأسواق خلال الشهر الفضيل.



وذكر بيان صادر اليوم /الاثنين/ عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية أنها تلقت منذ أول شهر رمضان 717 شكوى من المواطنين وتم التعامل مع 432 شكوى منها، وأنه تم الدفع بـ 3734 فريقا رقابيا لمتابعة مختلف الأسواق، وأن عدد المناطق التي توجهت إليها فرق المراقبة التابعة للوزارة منذ بداية شهر رمضان بلغ 4147 منطقة بمختلف المدن التونسية.



ونوه البيان بأنه منذ بداية الشهر الفضيل تم حجز نحو 56 طنا من الخضروات والغلال، و204 أطنان من الدقيق والمعجنات الغذائية، و9087 لترا من الزيت النباتي، و6 أطنان من السكر المدعم، و14 ألفا و11 علبة تبغ، وأن أغلبية الشكاوى التي تقدم بها المواطنين متعلقة برفع في الأسعار والامتناع عن البيع وجودة المنتجات.