تباين الإصابات اليومية بفيروس كورونا بعدد من الدول العربية

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أعلنت وزارات الصحة في عدد من الدول العربية حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي من فيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية.

ففي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 366 إصابة جديدة وتعافي 390 حالة ليصل إجمالي الحالات المتعافية إلى 560 ألفا و795 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 1475 عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 244 إصابة جديدة بإجمالي 897 ألفا و136 حالة، وتماثل 361 حالة للشفاء بإجمالي 879 ألفا و787 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 2302 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 82 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة، وتماثل 323 شخصا للشفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و324 ألفا و223 حالة، والوفيات إلى 25 ألفا و205 حالات، والشفاء إلى مليونين و296 ألفا و270 حالة بنسبة 98.8%.