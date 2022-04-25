بلينكن: واشنطن تتعهد بتقديم 713 مليون دولار مساعدات إضافية لأوكرانيا

كتب ـ أحمد عرفة

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتونى بلينكن، إن إعادة فتح سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة الأوكرانية كييف يتطلب أسابيع قليلة لكنه سيحدث.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفى، عقب لقائه ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بالرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، بالعاصمة الأوكرانية كييف، لفتح ممرات إنسانية للسماح بدخول مساعدات.

وأوضح أنتونى بلينكن، أن هناك نقاشا مع شركائنا في أوكرانيا حول توزيع الأسلحة بشكل فعال.

وقال وزير الخارجية الأمريكى: تحدثت إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الجمعة ودعوته إلى إبلاغ رسالة قوية جدًا للرئيس الروسى فلاديمير بوتين بشأن الحاجة إلى إنهاء الحرب.

وأضاف أنتونى بلينكن: ما شاهدناه في شوارع العاصمة الأوكرانية دليل على أن معركة كييف قد حُسمت لصالح الأوكرانيين، لافتا إلى أن روسيا فشلت في تحقيق أهدافها في أوكرانيا.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تتعهد بتقديم أكثر من 713 مليون دولار إضافية من المساعدات لأوكرانيا و15 دولة في وسط وشرق أوروبا.

وتابع أنتونى بلينكن، أن عودة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى كييف هذا الأسبوع.