بسبب كسر مفاجئ لخط الصرف الصحى.. غلق طريق قنا - سفاجا‎‎

قنا - صابر سعيد

قرر اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، غلق طريق قنا سفاجا فى الاتجاه المؤدى إلى سفاجا، بسبب حدوث كسر مفاجئ فى خط طرد صرف صحى المعنا قطر 500 مم، بجوار إدارة التحريات، مشيرا إلى أن إدارة المرور قامت بتوفير طريق بديل وهو طريق مصنع المكرونة ، بهدف الحفاظ على السيولة المرورية ، وعدم تعطيل حركة السفر والنقل من وإلى المحافظة .

وأضاف الداودى ، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى دفعت بشكل فورى بفريق فنى ومعدات حفر لإصلاح الكسر ، وتجرى حاليا أعمال الإصلاح على قدم وساق ، ومن المقرر أن يتم الإنتهاء من صيانة خط الطرد وتمهيد الطريق مرة أخرى بعد ظهر اليوم تمهيدا لعودة حركة المرور بشكل طبيعى على الطريق ، مؤكدا أن جميع الأجهزة التنفيذية تتابع الموقف لحظه بلحظة لحل المشكلة فى أسرع وقت .