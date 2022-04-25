اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 أبريل 2022 10:08 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بايدن يهنئ ماكرون على إعادة انتخابه لولاية ثانية.. ويصف فرنسا بأنها أقدم حليف لبلاده

الإثنين، 25 أبريل 2022 08:35 ص
بايدن يهنئ ماكرون على إعادة انتخابه لولاية ثانية.. ويصف فرنسا بأنها أقدم حليف لبلاده بايدن
واشنطن (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هنأ الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الاثنين، الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون على فوزه فى الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية.

وقال بايدن في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - "أهنأ إيمانويل ماكرون على انتخابه لولاية ثانية رئيسًا لفرنسا التي تعد أحد أقدم حلفاء الولايات المتحدة وشريكة أساسية في مواجهة التحديات العالمية".

وأضاف الرئيس الأمريكي "أتطلع قدمًا للعمل المشترك مع فرنسا وماكرون، خاصة فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية والدفاع عن الديمقراطية ومكافحة التغير المناخي".

 


بايدن

امريكا

ماكرون

فوز ماكرون بالانتخابات الرئاسيه لفرنسا

اعاده انتخاب ماكرون

الانتخابات الفرنسية 2022

انتخابات فرنسا 2022

انتخابات الرئاسة الفرنسية 2022

الاليزية

اخبار فرنسا

الانتخابات الفرنسية

ايمانويل ماكرون

مارين لوبان

موعد جوله الاعاده في الانتخابات الفرنسية

موعد انتخابات الرئاسة الفرنسية

الجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية

جولة الإعادة في الانتخابات الفرنسية

فرز أصوات الانتخابات الفرنسية

نتائج الانتخابات الفرنسية

ماكرون ولوبان

موعد جولة الإعادة في الانتخابات الفرنسية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة