بايدن يهنئ ماكرون على إعادة انتخابه لولاية ثانية.. ويصف فرنسا بأنها أقدم حليف لبلاده

واشنطن (أ ش أ)

هنأ الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الاثنين، الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون على فوزه فى الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية.

وقال بايدن في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - "أهنأ إيمانويل ماكرون على انتخابه لولاية ثانية رئيسًا لفرنسا التي تعد أحد أقدم حلفاء الولايات المتحدة وشريكة أساسية في مواجهة التحديات العالمية".

وأضاف الرئيس الأمريكي "أتطلع قدمًا للعمل المشترك مع فرنسا وماكرون، خاصة فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية والدفاع عن الديمقراطية ومكافحة التغير المناخي".