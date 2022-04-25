الهند والفلبين تبحثان سبل تعزيز الشراكة متعددة الجوانب بينهما

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بحث وزير الشئون الخارجية الهندي إس. جايشانكار، مع نظيره الفلبيني تيدى لوكسين، الذي يزور الهند حاليا، تعزيز الشراكة متعددة الجوانب بين البلدين، بالإضافة إلى تحديد أولويات التعاون في منطقة الإندو باسيفيك.

وذكرت وزارة الشئون الخارجية الهندية - في بيان - أن الوزيرين استعرضا تطورات العلاقات بين البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، واتفقا على تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والأمن البحري والتدريب العسكري وبناء القدرات ومكافحة الإرهاب.

وأشارت الوزارة إلى أن الجانبين أعربا عن ارتياحهما بشأن المبادرات التي تم اتخاذها مؤخرا للتعاون في مجالات الاقتصاد الأزرق والطاقة المتجددة والفضاء وأمن الإنترنت، واتفقا على ضرورة توثيق التنسيق بينهما، وأكدا التزامهما بالعمل لتعزيز الشراكة بين البلدين لتسهيل عملية تنفيذ أولوياتهما المشتركة في منطقة الإندو - باسيفيك