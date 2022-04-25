"النصاب الشيك".. مستريح أطفيح يستولى من عبد المحسن على 350 ألف جنيه

كتب أحمد حسنى

تتعدد وسائل النصب بين حين وآخر، ويختلف الضحايا كل حسب احتياجاته ومتطلباته، لكن هناك نوعا فريداً مهما طال عليه الزمن لا يتجدد ولا يتغير، "النصاب الشيك".. هو نصاب من نوع خاص، يجمع من راغبي الثراء السريع الأموال بل الملايين من الجنيهات، بحجة تشغيل هذه الأموال في أحد المجالات، وتوزيع أرباح شهرية مرتفعة، ومن ثم يختفي وتختفي معه أحلام الجميع.

مهما يتغير الزمان ومع اكتشاف العشرات من هؤلاء النصابين، إلا إنهم ينجحوا دائما في استقطاب المواطنين بنفس الطريقة التقليدية، والاستيلاء على ملايين الجنيهات.

"الحلقة الرابعة والعشرون"

وفى الحلقة الرابعة والعشرين من برنامج " النصاب الشيك"، يقول عبد المحسن، إنه يعانى من مرضى بيديه وقدمه، ودفع لمستريح أطفيح مبلغ 350 ألف جنيه، بعد أن اقنعه مستريح أطفيح باستثمار أمواله في الاستيراد والتصدير.

وأضاف ضحية المستريح، "أنا دفعت كل اللى معايا، فلوس ولادى اللى مسافرين بره البلد، اتنصب عليا ومش عارف أجيب حق وحق عيالى، تعبت وجالى مرض في إيدى، نفسى فلوسى وحقى يرجلعى ".