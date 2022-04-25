وشددت الوزارة على أن القوات الروسية تواصل ، خلال عمليتها العسكرية الخاصة ، توجيه ضربات دقيقة على مواقع عسكرية أوكرانية رئيسية، وفقا لوكالة تاس الروسية .

وأضافت الوزارة"انه وفقا لبيانات الاستطلاع، تركزت الأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة الأوكرانية على أراضي المستودعات في حظائر إمدادات القوات، وتم تجميع المعدات والأسلحة العسكرية في منطقة المستودع لتسليمها لاحقا إلى المجموعات القتالية الأوكرانية " .

وأضافت أنه بعد الانتهاء من عمليات الإطلاق القتالية ضد الأهداف المحددة، غادرت منصات الإطلاق الملاجئ بأقصى سرعة وغيرت مواقع الإطلاق لتوجيه ضربات على أهداف جديدة .

ومن ناحية أخري أعلن مصدر في هيئة الأمن الروسي أن عدد اللاجئين، الذين وصلوا إلى الأراضي الروسية من أوكرانيا و"دونباس"، يقترب من مليون شخص.

ونقلت وكالة أنباء"تاس" الروسية اليوم الاثنين، عن المصدر، قوله: "وفق المعلومات الموجودة صباح اليوم الاثنين، وصل أكثر من 974 ألف شخص إلى روسيا من أوكرانيا ودونباس".

وكانت الأمم المتحدة أعلنت منذ أكثر من أسبوع أن أكثر من 4.7 مليون أوكراني فروا من بلادهم خلال 50 يوماً منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة هناك.