الطب البيطرى بأسوان يضبط 11 طنا من الفسيخ والملوحة الفاسدة فى شم النسيم

أسوان - عبد الله صلاح

شن أطباء إدارة المجازر بمديرية الطب البيطرى بأسوان، اليوم الاثنين، بتكليفات مشددة من الدكتور أحمد محمد صالح مدير عام مديرية الطب البيطرى بمحافظة أسوان حملة تفتيشية مكبرة على مخازن ومحلات الفسيخ والملوحة داخل نطاق محافظة أسوان بمناسبه اعياد شم النسيم.

وأسفرت الحملات المشكلة من كل من الدكتور مصطفى حافظ مفتش بيطرى بالمديرية بالاشتراك مع شرطة مباحث التموين بقيادة المقدم محمد عبد العزيز وقوة مرافقة له، عن ضبط 11طن ملوحة و فسيخ بإجمالى مضبوطات 11070 كيلوجراما، غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وكانت المخالفات للمضبوطات عرض وبيع ملوحة و فسيخ غير صالحه للاستهلاك الآدمى. وتم تحرير محضر جنح قسم شرطة أسوان أول وجارى إتخاذ اللازم حيال المتهمين بمعرفة النيابة المختصة.

يأتى ذلك فى إطار المرور و تكثيف الحملات على أسواق الأسماك و الفسيخ و الملوحة بمناسبة أعياد شم النسيم داخل نطاق دائره محافظة أسوان، وبتوجيهات من وزير الزراعة والدكتور رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية واللواء محافظ أسوان.

وكانت مديرية الطب البيطرى شنت اليوم حملة تفتيشية مكبرة طبقاً لتعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير وأيضاً محافظ أسوان، وبمتابعة من رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية استهدفت المرور على هذه المحلات لضبط أى مخالفات، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيالها، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مخالفات بإجمالى 112 كجم عبارة عن عرض وبيع فسيخ ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى.