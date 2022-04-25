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السفير المصرى بكوريا الجنوبية يشارك فى الاحتفال بعيد القيامة المجيد

الإثنين، 25 أبريل 2022 02:37 م
السفير المصرى بكوريا الجنوبية يشارك فى الاحتفال بعيد القيامة المجيد جانب من مشاركة السفير المصري وطاقم السفاره
كتب ـ أحمد جمعة

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قام السفير خالد عبد الرحمن، سفير جمهورية مصر العربية في كوريا الجنوبية، وأعضاء السفارة ورؤساء المكاتب الفنية بزيارة الكنيسة القبطية المصرية بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

نقل السفير المصري – بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية - رسالة التهنئة من رئيس الجمهورية إلى الجالية المصرية القبطية في كوريا الجنوبية متمنيًا لأبناء الجالية عيدًا سعيدًا وأن يعيده عليهم بكل الخير، وأن ينعم على مصر بدوام التقدم والازدهار.

أبدى القس فيلوباتير وديع سعادته بمشاركة السفارة المصرية في الاحتفال، بما تعكسه من رسالة دعم ومحبة واهتمام من القيادة السياسية والحكومة بأبنائها في الخارج.

 

 


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