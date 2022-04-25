و أشاد عون في برقية التهنئة التي وجهها إلى الرئيس ماكرون بما يربط لبنان وفرنسا من علاقات متجذرة عبر التاريخ، معتبرا أنها ثمرة شراكة في القيم والمبادئ التي يؤمن بها البلدان، فضلا عن الصداقة العميقة التي تربط بن الشعبين اللبناني والفرنسي، مؤكدا أنها ستشهد المزيد من المتانة والعمق في الولاية الجديدة .

وأعرب عون عن تقديره لمواقف الرئيس ماكرون تجاه لبنان والدعم الذي قدمه ولا يزال تأكيدا للابعاد الانسانية التي تميز العلاقات الثنائية اللبنانية-الفرنسية.