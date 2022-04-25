الرئيس الروسى: أطراف أوروبية معروفة لدينا تقف وراء محاولات الاغتيال في موسكو

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن روسيا تريد تقديم كل المساعدات الضرورية لتهيئة الظروف الملائمة لرجال الأعمال، موضحا أن هناك أطراف أوروبية معروفة لدينا تقف وراء محاولات الاغتيال في روسيا.

وأضاف فلاديمير بوتين خلال كلمته في اجتماع مع النيابة العامة في روسيا: أطراف أوروبية معروفة لدينا تقف وراء محاولات اغتيال الصحفيين في روسيا، متسطردا: لابد من إجراءات لمواجهة "النازيين" الذين يرتكبون جرائمهم منذ سنوات في دونباس.

ولفت الرئيس الروسى، إلى أن جهاز الأمن الاتحادي أوقف أنشطة جماعة إرهابية خططت لشن هجمات على صحفيين روس بارزين.

وتابع فلاديمير بوتين: ندعم قواتنا المسلحة في حماية سكان دونباس، موجها طلبا إلى النيابة العامة الروسية بالتحرك لمواجهة العمليات الإجرامية في البلاد.