اليوم السابع
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الداخلية تضبط 150 قطعة سلاح وتنفذ 63 ألف حكم خلال 24 ساعة

الإثنين، 25 أبريل 2022 12:03 م
الداخلية تضبط 150 قطعة سلاح وتنفذ 63 ألف حكم خلال 24 ساعة حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (150) قطعة سلاح نارى، (202) قضية مخدرات وتنفيذ (63136) حكم قضائى متنوع.

وقام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (27) قطع سلاح نارى وأبيض ، وضبط (16) قضية إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها ( كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة (18) متهم لـ (7) منهم معلومات جنائية، وتنفيذ (5123) حكم قضائى متنوع.

 

 


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