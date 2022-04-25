وأوضح الجيش اللبناني أنه ما بين الساعة 1:45 صباح اليوم وحتى الساعة 4:00 صباحًا، تعرضت مناطق طيرحرفا ووادي حامول وعلما الشعب وغابة بلدة زبقين لقصف مصدره مدفعية إسرائيلية استهدفت المنطقة بحوالى 50 قذيفة مدفعية دون عن وقوع إصابات أو حدوث أضرار.

وأضاف أنه تم إطلاق حوالي 40 قنبلة مضيئة فوق بلدات طيرحرفا والناقورة وشيحين وبدياس، وذلك في أعقاب سقوط صاروخ في إسرائيل مصدره لبنان حسب ما ذكرت إسرائيل.

وأشار إلى أن وحدة من الجيش في محيط منطقة القليلة عثرت على صاروخين نوع جراد عيار 122 ملم موضوعين على مزاحف ألمنيويم مجهزين للإطلاق، تم تعطيلهما من قبل الوحدات المختصة.

وشدد الجيش على أن موضوع الخرق تتم متابعته بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).