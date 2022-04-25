وكتبت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منشور عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، وفق ما أوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، أن "إجمالي الخسائر القتالية التقريبية للجيش الروسي بين 24 فبراير و25 أبريل بلغ حوالي 21 ألفا و900 جندي و884 دبابة و2258 مركبة قتالية مدرعة و411 من الأنظمة المدفعية و149 من أنظمة الصواريخِ متعدّدِ الانطلاقِ و69 من أنظمة الدفاع الجوي و181 طائرة و154 مروحية و1566 مركبة و8 سفن وقوارب و76 خزان وقود و201 طائرة بدون طيار من المستوى التشغيلي والتكتيكي و4 أنظمة صواريخ باليستية قصيرة المدى " .

وفي الوقت نفسه أوضحت هيئة الأركان العامة أنها لا تزال تعمل على توضيح البيانات، نظرا لصعوبة حسابها بدقة بسبب الكثافة العالية للأعمال العدائية.