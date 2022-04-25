البيت الأبيض يدعو الكونجرس لفرض قيود إضافية على السوشيال ميديا

كتبت: نهال أبو السعود

رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي التعليق مباشرة على توصل إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي Tesla وSpaceX، إلى اتفاق لشراء شركة تويتر في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 44 مليار دولار، لكنها دعت الكونجرس إلى تشديد القواعد المفروضة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر.

خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض عندما سألها أحد الصحفيين عن تعليق البيت الأبيض على صفقة شراء ماسك لتويتر وعما إذا كان هناك أي قلق من إمكانية عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى منصة تويتر.

قالت ساكي: "لن أعلق على صفقة معينة. ما يمكنني قوله، بشكل عام، بصرف النظر عمن يمتلك أو يدير تويتر، هو أنه لطالما كان الرئيس (جو بايدن) قلقًا بشأن قوة منصات التواصل الاجتماعي الكبيرة، وما لديها، القوة التي يتمتعون بها على حياتنا اليومية، ويجادل منذ فترة طويلة بأن منصات التكنولوجيا يجب أن تخضع للمساءلة عن الأضرار التي تسببها".

وأضافت: "لقد كان مؤيدًا قويًا للإصلاحات الأساسية لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك إصلاحات المادة 230، وسن إصلاحات مكافحة الاحتكار، والتي تتطلب مزيدًا من الشفافية وأكثر من ذلك".

ووفقا للتقرير، المادة 230 هي قانون يحمي قدرة الشركات على إدارة المحتوى، وقد قال البيت الأبيض في الماضي إنه يقوم بمراجعتها.

وتابعت ساكي مؤكدة إن الرئيس الأمريكي جو بايدن "يشجعه" اهتمام الحزبين بتشريع إصلاحات إضافية لمنصات التكنولوجيا، ولكن "فيما يتعلق بالسياسات التي قد تحدث، لن أتحدث عن ذلك في هذه المرحلة".

يذكر ان الملياردير الأمريكي ايلون ماسك استطاع شراء شركة تويتر في صفقة تقدر بنحو 44 مليار دولار اليوم الاثنين.

وقال ماسك في رسالته إلى تويتر: "لقد استثمرت في تويتر لأنني أؤمن بإمكانية أن يكون منصة لحرية التعبير في جميع أنحاء العالم ، وأعتقد أن حرية التعبير هي ضرورة مجتمعية لديمقراطية فاعلة ومع ذلك ، منذ أن قمت باستثماري ، أدرك الآن أن الشركة لن تزدهر ولن تخدم هذه الضرورة المجتمعية في شكلها الحالي. يحتاج Twitter إلى التحول إلى شركة خاصة."