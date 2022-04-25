استمرار أعمال تبطين وتأهيل الترع بقرى ومراكز أسيوط واستهداف 74 ترعة هذا العام

كتب أسامة عبد الحميد

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار أعمال تبطين وتأهيل الترع والمجاري المائية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، ضمن خطة وزارة الموارد المائية والري للمشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك لتأهيل وتبطين الترع وترشيد الفاقد من المياه بكافة الطرق الممكنة، وتحسين الري لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن للحفاظ على المجاري المائية ونهر النيل من التعديات ، مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات والانتهاء منها وفقاً للخطة الزمنية المحددة، مناشداً المواطنين والمزارعين بالحفاظ على الترع والمجاري المائية وعدم إلقاء أي مخلفات بها تزامناً مع أعمال التبطين والتأهيل.



واكد محافظ أسيوط فى تصريحات صحفية اليوم انه يتابع بصفة مستمرة من خلال جولاته الميدانية بالقرى والنجوع أعمال تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين المجارى المائية والترع بقرى ومراكز المحافظة، الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمساهمة في الترشيد وتقليل الفاقد من المياه التى يتم هدرها فى الشبكة المائية ، مشيرا الى ان المرحلة الأولى والتى يبلغ اطوالها 285 كيلو تستهدف 74 ترعة والتي سيتم نهوها بنهاية العام المالي 2021 -2022 تحت إشراف مباشر من مديرية الري لضمان جودة تنفيذ الأعمال وفقًا للاشتراطات الفنية ، والمرحلة الثانية من المشروع القومي والتي تستهدف تبطين الترع بأطوال 850 كيلو بتكلفة 2,5 مليار جنيه تبدأ من يونيو 2022 وتنتهي في 2025 لمدة 3 سنوات معلنًا تذليل كافة العقبات لاستكمال الأعمال وفقًا للاشتراطات الفنية .



ومن جانبه تابع المهندس عمر سيف النصر مدير عام ري أسيوط لأعمال صيانه المبنى الإداري للري بأسيوط فضلاً عن تنفيذ جولات ميدانية للمرور والمتابعة لأعمال تبطين جانبي ترع (مسارة ، وكوم بوها ، خارفة) بري ديروط ، وترعة الشامية بهندسة ري مركز ساحل سليم ، وترعة كوم المنصورة بهندسة ري أبنوب للتأكد من جودة الأعمال ومطابقتها للمواصفات القياسية ومعايير الفنية فضلاً عن متابعة نسب التنفيذ ومراحل العمل وفقاً للخطة الزمنية لتلك المشروعات وذلك بناءاً على تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الذي شدد على تكثيف المتابعة الميدانية والجولات للمرور والمتابعة لتنفيذ المشروعات المختلفة خاصة أعمال تبطين الترع وتطهير المجاري المائية وكافة الأعمال الصناعية خلال هذه الفترة للارتقاء بمنظومة الري وتحسين إدارة وخدمات توصيل المياه على مدار العام وضمان وصول المياه إلى نهاية الترع بالكميات المناسبة لري المساحات المقررة.







تأهيل الترع (1)



تأهيل الترع (2)



تأهيل الترع (3)



تأهيل الترع (4)



تأهيل الترع (5)



تأهيل الترع (6)



تبطين الترع (1)



تبطين الترع (2)



تبطين الترع (3)



تبطين الترع (4)



جانب من الأعمال (1)



جانب من الأعمال (2)



