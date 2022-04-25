احتفالا بتحرير سيناء.. افتتاح تجمع "الشياحة" النموذجى بوسط سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

يفتتح رسميا غدا الثلاثاء بقرية "الشياحة" بنطاق مركز نخل بوسط سيناء أحدث أعمال إنشاء وتطوير تجمع الشياحة ضمن مبادرة حياة كريمة، احتفالا بذكرى تحرير سيناء والعيد القومى للمحافظة.

وقال محسن محمد رئيس مركز ومدينة نخل لـ"اليوم السابع"، إن الحى انتهى العمل فيه ليتم تسليمه للأهالى، لافتا إلى أن الإنشاءات الجديدة بدأت من الصفر، حيث لم تكن تتواجد أى إنشاءات ومرافق خدمية وبيوت بالمكان، وتم إنشاء التجمع السكنى بالكامل ليكون نواة لمنطقة سكنية متكاملة لجذب السكان وتحقيق حياه كريمة لهم.

وأوضح أنه قام بالتنفيذ بيت الزكاة بالأزهر الشريف فى استجابة لما اقترحه وطالب به أهالى المنطقة وفق طبيعة ومتطلبات السكان، ومكون من 25 منزلا ومسجدا ومشغلا وورشة ومحطة تحلية.

يذكر أن مركز ومدينة نخل، شهد تنفيذ مشروعات سبق الإعلان عنها وهى وصول معدات نظافة جديدة للمدينة، وتواصل أعمال الرصف للشوارع فى المدينة وتنفيذ مشروع إنشاء محطة تحلية مياه على بئر 7 بنطاق مدينة نخل، رصف وإنشاء طرق بطول 2 كيلو بقرية النثيلة، ينفذها جهاز تعمير سيناء، وإنشاء سدود جديدة على مسارات الأودية، وبئر أعماق بقرية "البروك" بعمق 1502 متر، ينفذه جهاز جهاز الرى، وإنشاء خط كهرباء جهد متوسط لتجمع أم "غريقده" تنفيذ جهاز تعمير سيناء، والعمل فى إنشاء مدرسة نخل الثانوية الصناعية وتنفذها هيئة الأبنية التعليمية، التى تم وضع حجر الأساس لها فى شهر أبريل الماضى وجارى مراحل التنفيذ بتكلفة 16 مليون و887 ألفا و682 جنيها، وتقام على مساحة 10 آلاف مترا مربعا، وتضم 12 فصلا دراسيا و6 أقسام هى التركيبات الكهربائية والرخام والجرانيت والطاقة المتجددة والسيارات واللحام والملابس الجاهزة، وتضم الورش والمعامل وكافة وسائل الأمن والسلامة للطلاب والمعلمين.

وتنفيذ مشروعات أعمال توسعة وازدواج طريق وسط المدينة من اتجاه النقب، ورصف طريق الأربعين ضمن، والعمل فى خط الجهد المتوسط الواصل إلى تجمع أم غريقه ضمن خطة جهاز تعمير سيناء .

وتنفيذ مشروعات خدمية فى نطاق مركز نخل وتضمنت تركيب محول كشك 300 ك ف أ بحى الجديد بالقرية الرائدة وأعمدة جهد منخفض بالمشتملات بالقرى التابعة لمركز نخل خطة 2020 / 2022، وإنارة مدخل مدينة نخل من اتجاه التمد باتجاه النفق وإنارة مفارق قرية النثيلة بأعمدة مسلوبة بالمشتملات بمركز نخل خطة 2020 /2021،وانارة مفارق ( النقب- طابا – الكنتلا) وانارة الطريق الدولى المار داخل قرية النقب ومحاولة 100ك ف أ بأعمدة مسلوبة بالمشتملات بمركز نخل خطة 2020 / 2021،ومد خط كهرباء جهد متوسط بطول 1.5 كم وتوريد وتركيب محول قدرة 100 ك – ف – أ وأعمدة جهد منخفض بتجمع المساعيد بقرية الكنتلا مركز نخل خطة 2020 / 2021، وتنفيذ مشروع ربط قرية رأس النقب بوسط سيناء بخط كهرباء بطول 11 كيلو مترا، والمشروع ربط الكهرباء بين قرية رأس النقب ومدينة نخل، والانتهاء من إنارة الميادين بوسط المدينة ومداخل طرق ملتقى القادمين من نويبع فى اتجاه السويس وطريق العريش، والإنارة شملت كافة الشوارع، وتغطية كل احتياجات المركز وأصبحت الشبكة تغطى كل مكان بالأعمدة التى تم زرعها ضمن شبكات الكهرباء هى مسلوبة بطول 8 م وكشاف ليد 100 واط، بأعداد وصلت لـ 1200 عامود و1200 كشاف.

وأعمال إنشاءات التجمعات التنموية بوسط سيناء وتضم التجمعات علاوة على المنازل مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية ومساجد وآبار مياه ومحطات رفع وتحلية وسدود تحويلية وغيرها، إلى جانب الأسواق والمحلات التجارية ووحدات استديو وغرف الإقامة والخدمات المرتبطة بها، بواقع 7 تجمعات وشمال سيناء بواقع 11 تجمعا، و تجمعات محافظة شمال سيناء تقع فى منطقة وسط سيناء بمركزى الحسنة ونخل منها 5 تجمعات بالحسنة، وهى : أم فروث بالمغارة والكيلو 61 ببغداد والدفيدف والنوافعة بالمغفر وخشم القاد بالحسنة و6 تجمعات بنخل، وهى: طويل الحامض والخفجة والنثيلة 1 والنثيلة 2 وأبو رصاصه بصدر الحيطان وطيبة بالتمد.















