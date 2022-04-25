اليوم السابع
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إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة بطريق "القاهرة- الإسكندرية"

الإثنين، 25 أبريل 2022 08:33 م
إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة بطريق "القاهرة- الإسكندرية" حادث تصادم - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق قسم شرطة قها بمحافظة القليوبية، حادث انقلاب سيارة سوزوكى فان، اتجاه القاهرة، أسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص جميعهم من أسرة واحدة "أب وأم وأطفالهم"، جرى نقلهم لمستشفى قليوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بانقلاب سيارة سوزوكى بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق قسم شرطة قها بمحافظة القليوبية.
 
وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين إنقلاب سيارة سوزوكى فإن بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق قسم شرطة قها، اتجاه القاهرة، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص جميعهم من أسرة واحدة"أب وأم وأطفالهم"، جرى نقلهم لمستشفى قليوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

اخبار القليوبية

أمن القليوبية

مرور القليوبية

مديرية أمن القليوبية

انقلاب سيارة سوزوكى

طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي

قسم قها

مدينة قها

مستشفي قليوب

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