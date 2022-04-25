اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارتين بقنا

الإثنين، 25 أبريل 2022 07:05 م
إصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارتين بقنا إسعاف - أرشيفية
صابر سعيد

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أصيب 4 أشخاص، اليوم الإثنين، فى حادث تصادم سيارتين ملاكى على طريق مزلقان الجزيرية بمركز قنا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي.

 

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارا إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ملاكى، وأسفر الحادث عن إصابة عاصم محمد عباس، 20 عاما، بجروح بالجسم، وجمعة على سليم، 49 عاما، وروضة صلاح على، 4 أشهر، وعلى شحات عبدالكريم، 26 عاما، فى حادث تصادم سيارتين ملاكى على طريق مزلقان الجزيرية بمركز قنا.

 

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات

 

 


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