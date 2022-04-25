إصابة 3 أشخاص انقلبت بهم دراجة نارية غرب مدينة كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب دراجة نارية بشارع الترعة غرب مدينة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي الإسعافات الازمة.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، ومديرية الصحة ومرفق إسعاف كفر الشيخ، إشارة تفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بشارع الترعة غرب مدينة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي الإسعافات الازمة.

وتبين من التقرير الطبي اصابة كل من أحمد أشرف رمضان، 24 سنة، بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد ضياءـ، 17 سنة، بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، والسعيد عبد المنعم، 25سنة، بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وجميع الحالات مستقرة وتحت الملاحظة باستقبال مستشفي كفرالشيخ العام.