اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 أبريل 2022 02:10 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة ربة منزل بحادث انقلاب سيارة بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى ببنها

الإثنين، 25 أبريل 2022 01:20 ص
إصابة ربة منزل بحادث انقلاب سيارة بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى ببنها احادث انقلاب سيارة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، انقلاب سيارة "سوزوكى فان" قبل كوبرى الشموت دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، اتجاه بنها القادم من القاهرة، وأسفر الحادث عن إصابة ربة منزل، وجرى نقلها لمستشفى بنها الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وقام رجال المرور برفع وتجنيب السيارة لإعادة الحركة المرورية للطريق وعدم تأثرها بالحادث.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بإنقلاب سيارة سوزوكى فان بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى قبل كوبرى الشموت دائر مركز شرطة بنها.

على الفور جرى الدفع بسيارات الإسعاف، وانتقل رجال المرور والمباحث لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين إنقلاب سيارة سوزوكى فان بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، قبل كوبرى الشموت دائرة مركز شرطة بنها، وأسفر الحادث عن إصابة ربة منزل، وجرى نقلها لمستشفى بنها الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


امن القليوبية

مرور القليوبية

حادث تصادم

طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى

قليوب

حادث سير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمن القليوبية يضبط عاطلين يستغلان الأطفال فى أعمال التسول بشبرا الخيمة

الأربعاء، 20 أبريل 2022 12:28 م

أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف غموض إطلاق النار على حارس بنك وسرقة سلاحه

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 11:26 ص

أمن القليوبية يكشف لغز العثور على جثة عاطل داخل أحد حدائق الموالح ببنها

الإثنين، 04 أبريل 2022 06:03 م

أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة طفل بقليوب

الأربعاء، 30 مارس 2022 06:16 م

أمن القليوبية يعيد طفلين لأسرتهما بشبرا الخيمة خرجا للهو فضلا الطريق

الأحد، 27 مارس 2022 12:41 م

أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة بمسكنها بقليوب

الإثنين، 14 مارس 2022 08:28 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة