إصابة ربة منزل بحادث انقلاب سيارة بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، انقلاب سيارة "سوزوكى فان" قبل كوبرى الشموت دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، اتجاه بنها القادم من القاهرة، وأسفر الحادث عن إصابة ربة منزل، وجرى نقلها لمستشفى بنها الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وقام رجال المرور برفع وتجنيب السيارة لإعادة الحركة المرورية للطريق وعدم تأثرها بالحادث.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بإنقلاب سيارة سوزوكى فان بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى قبل كوبرى الشموت دائر مركز شرطة بنها.

على الفور جرى الدفع بسيارات الإسعاف، وانتقل رجال المرور والمباحث لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين إنقلاب سيارة سوزوكى فان بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، قبل كوبرى الشموت دائرة مركز شرطة بنها، وأسفر الحادث عن إصابة ربة منزل، وجرى نقلها لمستشفى بنها الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.