إزاى نخرج من العيد واحنا محافظين على وزننا؟.. حلقة جديدة من برنامج الدكتور

قال الدكتور أسامة فكرى أستاذ الجهاز الهضمي والتغذية الإكلينيكية والتي تحدث فيها عن جراحات السمنة، إن أسلوب التغذية السليمة من الأمور شديدة الأهمية للوقاية من الأمراض خاصة في فترة شهر رمضان وعيد الفطر.

وقال في حلقة جديدة من برنامج "الدكتور" المذاع على تليفزيون اليوم السابع: "احنا نقدر ناكل كل حاجة، لكن الفكرة بناكل أد إيه وإمتى وإزاى، وبالتالي أسلوب التغذية وأسلوب الحياة والرياضة هتخليك تقدر تاكل كحك وبسكوت في العيد لكن اللى بياكلهم وينزل يتمشى غير اللى بياكلهم وينام".