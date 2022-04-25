إحالة 199 موظفا للتحقيق خلال حملة مكبرة لإدارة الرقابة والمتابعة بالبحيرة

شنت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون، حملة إنضباط إدارى على المصالح الحكومية شملت المرور على "الإدارة التعليمية - الإدارة الصحية - إدارة التعاون الزراعى - الإدارة الزراعية - إدارة التموين - إدارة الشباب والرياضة - الوحدات الصحية ببنى سلامة ونبع الحمراء وكفر داود - مكتب الصحة - المركز الطبى - الوحدات المحلية بالوادى ونبع الحمراء وبنى سلامة"، مستشفى النوبارية المركزى .
وأسفرت الحملة عن رصد 122 حالة غياب من العاملين دون سند قانونى بعدد 11 منشأة حكومية، و 77 حالة ترك عمل دون سند قانونى بعدد 6 منشآت حكومية .
وشدد محافظ البحيرة على ضرورة إستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
وذلك إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة وتكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الإنضباط الإدارى بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة