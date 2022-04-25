اليوم السابع
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الإثنين، 25 أبريل 2022 03:48 م
أكرم القصاص
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إحالة 199 موظفا للتحقيق خلال حملة مكبرة لإدارة الرقابة والمتابعة بالبحيرة

الإثنين، 25 أبريل 2022 02:11 م
إحالة 199 موظفا للتحقيق خلال حملة مكبرة لإدارة الرقابة والمتابعة بالبحيرة مراجعة كشوف الحضور والانصراف
البحيرة - فريق المحافظات

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شنت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون، حملة إنضباط إدارى على المصالح الحكومية شملت المرور على "الإدارة التعليمية - الإدارة الصحية - إدارة التعاون الزراعى - الإدارة الزراعية - إدارة التموين - إدارة الشباب والرياضة - الوحدات الصحية ببنى سلامة ونبع الحمراء وكفر داود - مكتب الصحة - المركز الطبى - الوحدات المحلية بالوادى ونبع الحمراء وبنى سلامة"، مستشفى النوبارية المركزى .

وأسفرت الحملة عن رصد 122 حالة غياب من العاملين دون سند قانونى بعدد 11 منشأة حكومية، و 77 حالة ترك عمل دون سند قانونى بعدد 6 منشآت حكومية  .

وشدد محافظ البحيرة على ضرورة إستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وذلك إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة وتكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الإنضباط الإدارى بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين

 


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