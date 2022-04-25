أغرب حكم قضائي..سير المتهمين مرتدين فساتين عقوبة إلقاء زجاجة كحول على سيدة

كتب – أحمد عبد الهادى

تعرض اليوم السابع من خلال سلسة حلقات تقدمها لقرائها في شهر رمضان الكريم، بعنوان" أغرب حكم قضائى"، عددا من الأحكام القضائية التي صدرت في العديد من دول العالم، التي أصبحت تملأ صفحات الحوادث بمختلف أنحاء العالم.

وفى حلقة اليوم نستعرض قصة جيسون هاوس هولدر، 23 عاما، وجون ستوكام، 21 عاما، التي كان متماثلان أمام المحكمة بتهمة رمي زجاجة كحول على سيارة سيدة في مدينة كوشيكتون بولاية أوهايو الأمريكية، وخير قاضي المحكمة، ديفيد هوستيتلر، المتهمين ما بين السجن 60 يوما، أو السير لمدة ساعة في البلدة مرتدين فساتين وشعر نسائي مستعار واضعين المكياج على وجهيهما في محاولة لتعليمهما احترام المرأة، وفضل المتهمان الخيار الثاني على السجن.