اليوم السابع
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الإثنين، 25 أبريل 2022 02:12 م
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أسعار النفط تسجل 101.98دولار لبرنت و97.50دولار للخام الأمريكى

الإثنين، 25 أبريل 2022 02:00 م
أسعار النفط تسجل 101.98دولار لبرنت و97.50دولار للخام الأمريكى براميل نفط - أرشيفية
كتبت - مروة الغول

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سجلت أسعار النفط اليوم 101.98دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 97.50 دولار للبرميل.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، أيجور كوناشينكوف، أن القوات الروسية دمرت بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة منشآت لإنتاج الوقود في مصفاة لتكرير النفط بضواحي مدينة كريمنشوغ وسط البلاد، إضافة إلى مرافق لتخزين المنتجات النفطية التي استخدمتها القوات الأوكرانية، وفقا لروسيا اليوم.

قال رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية مارتن وانسليبن إنه لا مبرر لدى ألمانيا لحظر استيراد النفط والغاز من روسيا، لأن ذلك سيشل اقتصاد البلاد.

وأوضح في مقابلة مع صحيفة "دويتشلاند فونك"، أن الأزمة الأوكرانية أضرت بسلاسل التوريد العالمية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار كل شيء، وليس الطاقة فقط، موضحا أن ألمانيا لا تستطيع فرض حظر على إمدادات النفط والغاز الروسيين، وإلا فإن اقتصاد البلاد سيصاب بالعجز.

كما أشار وانسليبن إلى أن الوقود لا يستخدم فقط للتدفئة ولكن أيضا في الإنتاج، خاصة في الصناعة الكيميائية، محذرا من أنه "إذا توقفت الصناعة الكيماوية في ألمانيا عن الإنتاج، فإن عجلات الصناعة في أوروبا ستتوقف على المدى الطويل... في الوضع الحالي، سيكون حظر الغاز بمثابة كارثة".


النفط

اسعار النفط

برنت

تكساس

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