اليوم السابع
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أتربة عالقة بالجو تغطى سماء أغلب الأنحاء وتمتد للقاهرة ونصائح بغلق النوافذ

الإثنين، 25 أبريل 2022 01:59 م
أتربة عالقة بالجو تغطى سماء أغلب الأنحاء وتمتد للقاهرة ونصائح بغلق النوافذ الطقس - أتربة
كتب ـ محمود راغب

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تشهد عدة مناطق متفرقة بالجمهورية أتربة عالقة وغبار عالق بالجو مع وجود نشاط رياح خاصة على المناطق المكشوفة، فيما غطت الأتربة العالقة عدة سماء عدة مناطق متفرقة بالجمهورية امتدت إلى القاهرة الكبرى.
 
وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بتوخى الحذر بسبب الأتربة العالقة بالجو خاصة أصحاب الأمراض الصدرية ومرضى الجيوب الأنفية وعدم التواجد فى المناطق المكشوفة ، فضلا عن غلق النوافذ.
 
ويشهد اليوم الاثنين، طقس حار  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح وشبورة خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وفرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجات، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة، وسانت كاترين العظمى 27 درجة والصغرى 09 درجات.

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