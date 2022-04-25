"آخرة الحرام".. سرق عيادة الدكتور اللى شغال معاه.. ويعترف بسر ارتكاب الجريمة

كتب ـ أحمد حسني

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتفريغ كاميرات المراقبة، واستكمال التحقيقات الأمنية في اتهام عامل بسرقة عيادة طبيب أسنان بمنطقة التجمع الأول، وكانت النيابة كانت أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم أمام النيابة، أنه قام بسرقة العيادة التي يعمل بها نظراً لمروره بضائقة مالية، وامتلاكه نسخة من مفاتيح العيادة، فقرر سرقته وبيع المسروقات والتحصيل منها على المال.

وكان تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بلاغا بسرقة (6 أجهزة لاب توب) من داخل إحدى العيادات الطبية الكائنة بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بذات العيادة محل البلاغ .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالشقة سكنه ، وبحوزته (مبلغ مالى - 40 علبة زراعة أسنان - 10 علبة إكسسوار زراعة أسنان).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة نظراً لمروره بضائقة مالية، وطبيعة عمله بالعيادة محل الواقعة واحتفاظه بنسخة من مفاتيح العيادة، اختمرت فى ذهنه فكرة سرقة محتوياتها وفى سبيل ذلك توجه لمحل البلاغ عقب انصراف جميع العاملين بها واستولى على المسروقات، وأضاف بتصرفه فى أجهزة اللاب توب المستولى عليها بالبيع لدى عميله "حسن النية" مقابل مبلغ مالي، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة السرقة وإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية، وباستهداف الأخير ومواجهته نفى علمه بأن المسروقات من متحصلات واقعة سرقة، وتم بإرشاده ضبط كافة أجهزة اللاب توب المستولى عليها داخل المحل ملكه، وباستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقةف تم اتخاذ الإجراءات القانونية.