4 دول أوروبية تشارك فى تفكيك أكثر المنظمات الإجرامية نشاطا فى أوروبا

فاطمة شوقى

تعاونت 4 دول أوروبية، من الشرطة الوطنية الإسبانية مع ألمانيا وبلجيكا وهولندا ، فى عملية كبيرة أدت إلى تفكيك واحدة من أكثر المنظمات الإجرامية نشاطًا في أوروبا ، ويُزعم أنها مكرسة لإدخال الكوكايين إلى بلدنا من الجنوب أمريكا لتوزيعها لاحقًا في الأراضي الأوروبية.

كانت المجموعة المفككة مسؤولة عن شحن أكثر من 23 طنا من الأدوية المصدرة من باراجواي، وتم القبض على 39 شخصًا ، 12 منهم في إسبانيا ، وتحديداً في برشلونة ، حيث تم ضبط أكثر من نصف طن من المخدرات في الميناء.

ونُفِّذت الاعتقالات بجهاز متزامن في إسبانيا وخمس دول أخرى. هؤلاء مجرمون تاريخيون مطلوبون من قبل أوروبا وكانوا جزءًا من منظمة شديدة الخبرة وعنيفة.

وركز التحقيق على الزعيمين الرئيسيين للتنظيم المسؤولين عن عمليات تهريب الكوكايين ، من خلال شخص ثالث، واكتشف العملاء 16 طناً من الكوكايين في ميناء هامبورج مخبأة في علب طلاء تم تصديرها في ثلاث حاويات من باراجواي، وتمكنت السلطات الهولندية من تحديد واعتراض حاوية أخرى في ميناء أنتويرب (بلجيكا) ، تم فيها نقل سبعة أطنان من الكوكايين إلى الداخل ، واعتقلت في ذلك الوقت، شخصان.