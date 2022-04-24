اليوم السابع
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وزير قطاع الأعمال: طرح مصر لتأمينات الحياة أواخر العام الجارى

الأحد، 24 أبريل 2022 08:03 م
وزير قطاع الأعمال: طرح مصر لتأمينات الحياة أواخر العام الجارى هشام توفيق
كتب عبد الحليم سالم

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أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أنه سيتم طرح حصة 25%‎  من شركة مصر لتأمينات الحياة، أواخر العام الجارى فى البورصة، كما نسعى إلى طرح مصر للتامين أيضا الفترة المقبلة.

 

جاء ذلك خلال حفل افطار شركة مصر للتأمين اليوم بحضور الوزير، وباسل الحينى رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين، وعمر جودة رئيس شركة مصر للتامين، وقيادات التأمين.

 

أشار الوزير أن الوزارة تسعى للارتقاء بشركة مصر للتامين ومصر لتأمينات الحياة، بما يضمن تحقيق ربحية جيدة من خلال حصة سوقية مناسبة وبما ينعكس بالإيجاب على العاملين، لافتا أن قطاع التأمين من اهم قطاعات الوزارة، والتى تحقق نتائج متميزة نظرا للمجهود المبذول من المجموعة ومن قياداتها.

 

من جانبه أشار باسل الحينى، رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين، إلى أهمية بذل مجهود أكبر لتحقيق المستهدف من الشركة، وزيادة حصتها السوقية ولا سيما بعد اتباع سياسة انتقائية سليمة فى التأمين الطبى.

طالب الحينى الشركة بالعمل بصورة افضل لزيادة الحصة السوقية والأرباح، ولا سيما فى ظل ما شهده السوق من تحريك سعر الدولار، وتأثيراته على المجموعة؛ وطالب بأهمية التوسع فى قطاع التأمين على السيارات التكميلى.

 

من جانبه أشار عمر جودة رئيس شركة مصر للتأمين، أنه يتم استكمال أعمال التطوير المؤسسى والرقمى بالشركة فى إطار الطفرة التكنولوجية الحديثة، موضحا أن تكريم المتميزين وشركات الوساطة التأمينية والوسطاء، بهدف دفع العمل الفترة المقبلة فى الشركة، مشيدا بالدعم الكبير من مجموعة مصر القابضة للتأمين.

 

فى نهاية الاحتفالية تم منح درع الشركة لوزير قطاع الاعمال ولرئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين.


مصر للتامين

قطاع الاعمال العام

هشام توفيق

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