اليوم السابع
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الأحد، 24 أبريل 2022 06:41 ص
أكرم القصاص
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وزيرا خارجية باكستان والبحرين يبحثان هاتفيا سبل تعزيز التعاون الثنائى

الأحد، 24 أبريل 2022 06:00 ص
وزيرا خارجية باكستان والبحرين يبحثان هاتفيا سبل تعزيز التعاون الثنائى وزير خارجية باكستان
ا ش ا

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بحث وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، هاتفيا  مع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية في باكستان حنا رباني خار، علاقات الأخوة التاريخية التي تجمع البلدين، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين.
 
وهنأ الزياني - خلال الاتصال، وفقا لوكالة أنباء البحرين - الوزيرة الباكستانية بمناسبة توليها منصب وزيرة الدولة للشؤون الخارجية، متمنيا لها التوفيق والنجاح في مهام منصبها الجديد ولباكستان دوام الأمن والاستقرار والازدهار.

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