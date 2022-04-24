وادى حميثرة.. ما لا تعرفه عن ضريح قضب الصوفية بالبحر الأحمر

البحر الأحمر- عماد عرفة

في بداية شهر ذي الحجه ولمدة 10 أيام ينطلق الاحتفال بمولد قطب الصوفية سيدى أبو الحسن الشاذلي، تزامنا مع قضاء الحجاج شعائر الحج، وينتهي المولد يوم وقفة عرفات، تعرف علي قطب الصوفية ابو الحسن الشاذلي وضريحه في قلب الصحراء الشرقية في المعلومات الاتية .

- يقع ضريح قطب الصوفية سيدي ابو الحسن الشاذلي، في وادي حميثرة جنوب غرب مدينة مرسي علم - سميت القرية التي يقع فيها الضريح علي اسمه قرية ابو الحسن الشاذلي .

- سبب اختيار المكان لبناء مسجد ومقام سيدي ابو الحسن الشاذلى انه وافته المنية فى ذلك الوادى عند مروره به إلى "ميناء عيذاب" التى تقع جنوب البحر الأحمر، للذهاب لقضاء فرائض الحج.

- أسمه الحقيقي هو أبو الحسن علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشاذلي المغربى، الزاهد، الصوفي إليه تنتسب الطريقة الشاذلية ولد عام 571هـ بقبيلة الأخماس الغمارية، تفقه وتصوف في تونس، وسكن مدينة شاذلة التونسية ونسب إليها.

- توفى أبو الحسن الشاذلي بوادي حميثرة بصحراء عيذاب عندما كان فى طريقة لأداء فريضة الحج سالكا الطريق لميناء عيذاب على ساطئ البحر الاحمر قادما من وادى النيل في أوائل ذي القعدة عام 656هـ - تتلمذ أبو الحسن الشاذلي في صغره على يد الأمام عبد السلام بن مشيش، في المغرب، وكان له كل الأثر في حياته العلمية والصوفية، ثم رحل إلى تونس، وإلى جبل زغوان، حيث اعتكف للعبادة هناك .