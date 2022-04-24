وقال سلافكين، فى تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إنه "في 16 مارس، حظر بنك أميركا جميع حساباتنا وتجميدها. نحن محظورون تمامًا من الدفع مقابل المرافق.. لا يمكننا دفع ثمن الغاز والتأمين.. لا يمكننا دفع ثمن الأشياء الأساسية اللازمة لعمل القنصلية العامة ونواجه أيضا صعوبات في دفع رواتب الموظفين".



وفي سياق آخر، أكد سفير روسيا في كندا أوليج ستيبانوف، اليوم الأحد، دعمه الكامل للعملية العسكرية الخاصة لبلاده في أوكرانيا، نافيًا وجود أي جرائم حرب ترتكبها القوات الروسية في أوكرانيا.



وقال السفير الروسي لشبكة "سي تي في" الكندية، "أقف مع رئيسي وأقف مع القوات على الأرض.. أنا وزملائي هنا في السفارة، نحن واثقون بنسبة 100% من أننا نقف على الجانب الصحيح من التاريخ".



ونفى ستيبانوف بشكل قاطع أن بلاده ترتكب جرائم حرب وتستهدف المدنيين في أوكرانيا، مؤكدًا أن القوات الأوكرانية مسئولة عن الفظائع التي ارتكبتها، وتلقي اللوم على روسيا.



وقال ستيبانوف أن "الجيش الروسي لا يدمر إلا المنشآت العسكرية"، مؤكدًا أن الجهود الروسية لحماية المدنيين "هي أحد الأسباب التي تجعل هذه العملية تسير ببطء شديد".