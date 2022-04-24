مواطن يوثق لص في عمود داخل فناء منزل بقنا

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن حقيقة تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص مقيد بأحد الأعمدة الخشبية بفناء منزل بقنا فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص مكبل اليدين ومقيد بأحد الأعمدة الخشبية بفناء منزل بقنا.

بالفحص أمكن تحديد الشخص الذى ظهر بمقطع الفيديو المشار إليه (مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادى) سبق ضبطه لقيامه بالشروع فى سرقة بعض المتعلقات من منزل (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة أبوتشت) عن طريق تسلق سور مسكنه وتم ضبطه بمعرفة مالك المنزل.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مالك المنزل وبمواجهته بمضمون مقطع الفيديو إعترف بقيامه بتكبيل المذكور بأحد الأعمدة الخشبية المتواجدة داخل مسكنه على النحو الوارد بمقطع الفيديو وعلل ذلك لضبط المذكور حال محاولته سرقة بعض المتعلقات من المنزل ملكه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.