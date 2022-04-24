وأوضحت المفوضية - حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" اليوم /الأحد/ - أن إجمالي عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين فروا من البلاد بلغ 5 ملايين و186 ألفا و744 شخصا، بزيادة قدرها 23 ألفا و58 شخصا عن البيانات الصادرة أمس السبت. 


وأشارت القناة إلى أن 90% على الأقل ممن فروا هم من النساء والأطفال، وأن أغلب الذين غادروا موجودون الآن في بولندا التي شهدت عبور 2.8 مليون شخص للحدود.