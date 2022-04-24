مصرع 3 أشخاص وإصابة 11آخرين فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق السويس الإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

لقى 3 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 11 آخرين فى حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق السويس الإسماعيلية، وتم نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى أبو خليفة، وإخطار النيابة العامة.

بداية الواقعة بتلقى اللواء منصور لاشين, مدير أمن الإسماعيلية ، إخطار من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق الإسعاف بالإسماعيلية، يفيد وقوع حادث مروع بطريق السويس -الاسماعيلية.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق واسفر الحادث عن مصرع فاطمة السيد عوض، 40 عاما ربة منزل ونجلاء احمد على،50 عاما بدرجة مدير عام، وعبد الرحمن بخبث، 20 طالبا، فيما أصيب 11 راكبا باصابات تنوعت ما بين كسور وسحجات وكدمات، وتم نقلهم من قبل مرفق الاسعاف إلى مستشفى أبو خليفة، لتلقى الإسعافات الأولية، والعلاج اللازم، وتم التحفظ على الجثامين بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة.

تم تحرير محضر بالواقعة، ورفع آثار الحادث من الطريق وتسير الحركة المرورية أمام حركة المركبات، وبالعرض على النيابة العامة المختصة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.